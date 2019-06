© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri la Spal ha esercitato il diritto di riscatto e controriscatto per Mattia Finotto. L'attaccante classe '92 però non resterà a Ferrara. Per lui infatti è pronto il ritorno a Monza. Come riportato dal quotidiano Il Giorno, la trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere chiusa a stretto giro di boa.