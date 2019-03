SPAL, en plein con Parma e Roma. Vittoria per la volata salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se la SPAL potesse giocare soltanto contro Roma e Parma avrebbe già vinto lo scudetto. Quattro vittorie su quattro, contro capitolini e ducali, per gli uomini di Leonardo Semplici, oggi vittoriosi per 2-1 sui giallorossi. Dato che la Serie A si gioca a venti squadre, gli estensi viaggiano però appena sopra la zona salvezza: niente male, se si considera il 2019 quasi da incubo vissuto dalle parti del Mazza, uno stadio che prima di oggi non vedeva i tre punti addirittura da settembre 2018.

Il fatto che una squadra capace di raccogliere così pochi punti nelle ultime gare sia comunque abbastanza tranquilla in ottica salvezza fotografa il nostro campionato: basta fare un passo avanti e due indietro, per non trovarsi comunque nei guai. Il successo di oggi, complice la pausa, è un'ottima notizia per i biancazzurri, per tante ragioni. Perché si è rivisto in campo Manuel Lazzari, un po' come se fosse tornato il sole. Perché può dare lo slancio per una volata finale: ad aprile arriveranno a Ferrara prima la Lazio e poi la Juventus, sfide improbe o quasi. Nel mezzo, però, ci saranno trasferte decisive: Frosinone, Cagliari, Empoli. Gare da cui passa la salvezza. Da oggi, un po' più vicina.