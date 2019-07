SPAL, i colpi ufficiali: doppio arrivo dalla Dea. E quattro importanti riscatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partito Lazzari, grande protagonista dei successi della SPAL degli ultimi anni, il ds Vagnati si è coperto con l'arrivo dall'Atalanta di Marco D'Alessandro. L'esterno però non è l'unico giocatore arrivato dalla Dea, visto che per la porta si è scelto di puntare su Etrit Berisha. Per la difesa si è scelto di scommettere su Igor del Salisburgo, mentre a centrocampo c'è la conferma dalla Lazio di Alessandro Murgia. Chiusura con 4 importanti riscatti, ovvero quelli di Valoti, Dickmann, Fares e Petagna.

SPAL (3-5-2): BERISHA; Cionek (IGOR), Vicari, Felipe; D'ALESSANDRO, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Floccari, Petagna. All: Semplici (confermato).