© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette con ben due con azzurri in Under 21: è il numero dei convocati delle rispettive nazionali della rosa della SPAL per questa due settimane di impegni internazionali. Kevin Bonifazi e Alessandro Murgia, difensore e centrocampista, sono nella rosa di Luigi Di Biagio. In tre iniziano il cammino verso gli Europei itineranti del 2020, ovvero Jasmin Kurtic con la Slovenia, Thiago Cionek con la Polonia e Marko Jankovic con il suo Montenegro.

Italia Under 21

Kevin Bonifazi, Alessandro Murgia

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Montenegro

Marko Jankovic

22.3 Bulgaria-Montenegro

25.3 Montenegro-Inghilterra

Polonia

Thiago Cionek

21.3 Austria-Polonia

24.3 Polonia-Lettonia

Slovenia

Jasmin Kurtic

21.3 Israele-Slovenia

24.3 Slovenia-Macedonia

Algeria

Mohamed Fares

22.3 Algeria-Gambia

26.3 Algeria-Tunisia

Senegal

Alfred Gomis

22.3 Senegal-Madagascar