© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon potrebbe essere una soluzione last minute per la SPAL. Dopo l'infortunio di Fares, il club ferrarese punta il terzino della Roma: come riportato da Sky Sport ci potrebbe essere la cessione in prestito già in questa sessione di mercato. In caso di partenza del calciatore ex Inter, i giallorossi punterebbero tutto su Zappacosta.