Fonte: viaemilianews.com

SPAL alla ricerca di rinforzi per gennaio. Dal Belgio assicurano che il Brugge, club dal quale in estate la formazione estense ha ingaggiato Letica, ha proposto il prestito di Amadou Sagna, 20enne attaccante senegalese finora inutilizzato. Terzo miglior marcatore del Mondiale Under 20, Sagna potrebbe essere un'occasione di mercato per la SPAL.