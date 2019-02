© foto di Federico Gaetano

Andrea Consumi, vice-allenatore della SPAL, ha così commentato il pareggio in casa del Sassuolo ai microfoni di Radio Rai: "Con Semplici ci sono stati consigli e direttive pre-partita ma durante la gara non l'abbiamo disturbato che già stava soffrendo nel non poterci essere. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire per chiudere loro le linee di passaggio, perché palleggiano bene. Paura di perdere? Può darsi, le partite sono sempre meno e i due ko di fila qualche timore ce l'hanno messo. Ma non rimprovero nulla ai ragazzi: sono rimasti concentrati ed aggressivi. Nel secondo tempo siamo riusciti anche a palleggiare come avevamo preparato, acquisendo sicurezza. Episodio contestato nel finale? Dalla panchina non ho visto, e non mi piace commentare".