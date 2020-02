vedi letture

SPAL-Juventus, i convocati di Sarri: out Higuain, Pjanic e Khedira. C'è Bernardeschi

Terminata la rifinitura della vigilia, la Juventus è in partenza in questi minuti per Ferrara: domani, ore 18, fischio d'inizio della partita contro la SPAL. Out dai convocati Higuain, Pjanic e Khedira. Ecco la lista completa di mister Sarri.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Coccolo, Wesley.

Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Peeters.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri.