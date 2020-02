vedi letture

SPAL-Juventus, le formazioni ufficiali: Chiellini titolare in coppia con Rugani

Situazione delicatissima per la SPAL, ultima in classifica a ben otto lunghezze dalla quota salvezza. E quella odierna non è certamente la partita migliore per rialzare la china: la squadra di Di Biagio, infatti, affronterà la Juventus capolista, che vuole arrivare nel migliore dei modi alla sfida di Champions di Lione e mettere pressione alle inseguitrici.

Formazione molto difensiva per gli estensi: Cionek, Bonifazi e Zukanovic agiranno davanti a Berisha, con Valoti e Castro alle spalle di Petagna. Maurizio Sarri deve rinunciare a Pjanic e Higuain ma schiera Chiellini dal primo minuto, 182 giorni dopo. Il capitano giocherà in coppia con Rugani, per il resto in campo gli uomini attesi.

SPAL (3-4-2-1) Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, Reca; Castro, Valoti; Petagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.