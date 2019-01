© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nuova Ferrara fa il punto sul futuro di Manuel Lazzari della Spal. Oggetto del desiderio di molti, è valutato 23 milioni di euro dalla Spal: il Napoli ne offre 13, la Lazio 15 complessivi, comprese le contropartite come Alessandro Murgia. Un tira e molla che, per adesso, non ha portato a niente di concreto in quanto a offerte per gli estensi.