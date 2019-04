SPAL, Lazzari pronto a spiccare il volo: la Lazio insiste, occhio ai viola

© foto di Federico Gaetano

La crescita di Manuel Lazzari non accenna a fermarsi. L'esterno della SPAL anche in serie A ha dimostrato tutto il suo valore e quasi sicuramente, anche in caso di mantenimento della categoria da parte del club Ferrera, l'esterno cambierà casacca. Lazzari è pronto al grande salto, è pronto per giocare in un club di prima fascia e per giocare in Europa: al momento la Lazio è in pole per Lazzari, con i biancocelesti pronti a mettere sul piatto i cartellini Davide Di Gennaro e Djavan Anderson. Occhio anche alla Fiorentina: con l'eventuale cessione di Chiesa il club viola potrebbe avere a disposizione un bel gruzzoletto da investire sul mercato.