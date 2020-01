Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

I tifosi della SPAL si sono presentati oggi al Franchi in diverse centinaia per sostenere la squadra di Semplici in uno dei momenti più difficili da quando sono approdati in Serie A. Dopo gli striscioni esposti in città nel corso della settimana di avvicinamento al match, oggi è stato esposto uno striscione nel curvino ospite con scritta una sola parola ma chiarissima: "Meritateci".