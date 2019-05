© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan in vantaggio a Ferrara dopo i primi 45'. Rossoneri consapevoli che la pressione è tutta sulle spalle di Atalanta e Inter, giocano sciolti senza avere nulla da perdere e in cinque minuti segnano due reti che sembrano già chiudere l'incontro.

SUPER KESSIE Protagonista in entrambe le circostanze Franck Kessié: l'ivoriano serve l'assist dello 0-1 al 18' ben finalizzato da un preciso destro di Calhanoglu, mentre al 23' decide di fare da solo trovando il sinistro vincente. Sei reti per i centrocampista in Serie A, eguagliato il record personale stabilito due stagioni fa con la maglia dell'Atalanta.

DONNARUMMA KO, VICARI RIAPRE In mezzo l'infortunio di Gianluigi Donnarumma che si fa male da solo ed è costretto al cambio. Il sostituto Reina rimane pochi minuti imbattuto: al 28' su una punizione di Murgia c'è Vicari che ci mette la testa e lo supera. SPAL che prende coraggio davanti a un "Mazza" in serata di gala, a celebrare la grande salvezza degli estensi. Rossoneri che si mostrano meno brillanti dopo il gol avversario e non riescono più a impensierire Viviano.