© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessié riporta il Milan in vantaggio. Doppietta per l'ivoriano, 3-2 per i rossoneri a Ferrara al 65'. Massima punizione assegnata per un fallo in area di Cionek su Piatek. Dal dischetto il centrocampista è freddo e spiazza Viviano. Settimo gol in campionato, record personale. In questo momento i rossoneri resterebbero ugualmente fuori dalla Champions League.