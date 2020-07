SPAL-Milan, i convocati di Pioli. Al 'Mazza' torna a disposizione Zlatan Ibrahimovic

Attraverso i canali ufficiali del Milan arriva la distinta con i convocati di Stefano Pioli per la gara di questa sera contro la SPAL al 'Mazza':

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta, Saelemaekers

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimvoci, Rafael Leao, Maldini, Rebic.

