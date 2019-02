© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della SPAL, Simone Missiroli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Sassuolo, sua ex squadra: "Per me sarà una partita emozionante, sarà bello tornare al Mapei Stadium. La SPAL mi ha voluto fortemente e spero che la mia avventura qui possa durare tanto. Abbiamo lasciato qualche punto per strada ma abbiamo fiducia per la fase finale della stagione. Non dobbiamo pensare alla sfida persa contro la Fiorentina in quel modo, ormai è andata così, inutile tornarci su. Guardiamo avanti anche se io stesso, nonostante non fossi in campo, l'ho accusata molto, quindi mi immagino i miei compagni".