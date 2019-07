SPAL, Murgia: "Qui con entusiasmo, ho bisogno di giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Sky: "In ritiro si lavora tanto, cerchiamo di migliorare tanti aspetti, sia fisici che tattici. Stiamo provando diverse cose, ora abbiamo qualche amichevole per testare i nostri progressi.

La nuova avventura alla SPAL? Sono molto entusiasta e molto carico, ho accettato questo progetto e questa avventura. Sono felice di essere tornato qui dopo sei mesi in cui ho giocato e trovato minutaggio. Voglio crescere e maturare ed aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti.

Obiettivi? L'obiettivo primario resta la salvezza, ma vista la qualità della squadra possiamo ambire a qualcosa di più. Dobbiamo però restare con i piedi per terra.

L'addio alla Lazio? Ho avuto la fortuna e la bravura di partire bene con i biancocelesti, ma sappiamo tutti che è una piazza importante ed il mister ha fatto delle scelte. Ho preferito mettermi in discussione, per trovare minutaggio: io adesso ho bisogno di giocare e crescere, per questo ho accettato con entusiasmo il progetto della SPAL".