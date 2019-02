Fonte: lospallino.com

Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL, alla prima da titolare con la maglia biancazzurra, ha parlato in zona mista al termine del pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: "Non era facile fare punti su questo campo perché il Sassuolo è una squadra forte e organizzata. Abbiamo raggiunto il pari lottando su ogni pallone e per come si era messa forse avremmo meritato qualcosa in più. Ci teniamo stretti questo punto poi lavoreremo sulle nostre qualità sperando di centrare il nostro obiettivo il prima possibile. Sono contento del mio impatto sulla squadra e sulla partita, ogni volta che vengo chiamato in causa combatto per questa maglia. Il rigore? Era netto. Il VAR ha richiamato l'arbitro per andare a rivedere l'azione. Ma più importante dell'episodio è stata la reazione".