SPAL, Schiattarella: "Abbiamo fatto un regalo al nostro pubblico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pasquale Schiattarella, centrocampista della SPAL, ha commentato a Sky Sport il match vinto contro la Roma: “Finalmente è arrivata questa vittoria in casa. Abbiamo fatto un regalo al nostro pubblico ma soprattutto a noi stessi che lavoriamo duramente, abbiamo un nostro percorso da fare e non guardiamo gli altri. Cerchiamo di fare più punti possibile per raggiungere l’obiettivo finale. Se continuiamo così sono sicuro che alla fine ce la faremo”.