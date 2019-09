© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa, parla così del ritorno di Manuel Lazzari a Ferrara come avversario. Domani infatti arriva la Lazio: "Conosciamo tutti il valore di Manuel, gli auguriamo il meglio, ma magari dalla prossima partita. Mi auguro gli facciano una bella accoglienza, così magari l'emozione lo potrà tradire (ride, ndr). La Lazio comunque è composta da tantissimi grandi giocatori e sono convinto che dovremo disputare una partita attenta, migliorando la fase di non possesso, che è stata quella che non ci ha permesso di portare a casa dei punti".