SPAL, Semplici: "Per domani tutti in ballottaggio. Non rispondo a Corsi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Temo molto questa partita, noi con la Lazio facciamo sempre molta fatica. Dagli scontri che abbiamo avuto siamo usciti in malomodo e ci possono mettere in difficoltà. Sarà una gara difficilissima, ma come sempre proveremo a disputare una gara attenta. Sicuramente sappiamo che mancano sempre meno partite e strappare un risultato positivo con la Lazio potrebbe essere determinante per il nostro proseguo. Proveremo a fare una gara di grande determinazione".

Ci sarà turnover domani?

"Per me tutti sono titolari, poi ci sono titolari da 5, 10 20 o 30 partite. Qualcuosa cambierò rispetto all'ultimo match, siamo usciti un po' stanchi dal match di Frosinone. Poi vuoi per gli impegni precedenti con le nazionali, vuoi per il caldo, nell'ultimo match abbiamo consumato molto. Mi confronterò anche con lo staff medico per schierare l'undici migliorare".

Per Jankovic e Regini potrebbe essere la prima gara dall'inizio?

"Lo stiamo valutando, cominciano ad avere una condizione buona per rientrare anche nell'undici titolare. Ci possono dare delle garanzie".

Jankovic, qualora giocasse, che posizione potrebbe assumere?

"Lo stiamo provando sia come terzo attaccante, che come trequartista o seconda punta. Possiamo variare dall'inizio o a gara in corso. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri, può ricoprire più ruoli".

Hai indisponibili?

"No, ad oggi si sono tutti allenati".

Come sta Kurtic?

"Può rientrare nella rotazione perché le partite che ha fatto hanno condizionato la sua prestazione. Stiamo valutando la possibilitò di farlo rifiatare, domani o domenica. Vediamo anche come andrà l'ultimo allenamento. Domani affrontiamo la gara più in forza del campionato, a parte la Juve, e gli undici che scenderanno in campo dovranno essere al top della forma".

E Lazzari?

"Lazzari ha bisogno di giocare, se già salta un allenamento va in difficoltà. Ha bisogno di allenarsi e giocare per ritrovare la fluidità di un mese fa".

Cosa hai detto alla squadra dopo la vittoria di Frosinone?

"Che avevano ottenuto un grande risultato, ma che bisogna migliorare altri aspetti che domenica sono mancati. E' stata una vittoria sporca, non abbiamo mai vinto in questo modo. Molti ce lo rinfacciavano, invece ci siamo riusciti e questo deve essere un segnale per l'ambiente e per noi: siamo capaci di vincere anche non giocando al nostro solito modo".

Contro la Lazio ci sarà uno spirito diverso?

"A Frosinone l'aspetto risultato ha condizionato la prestazione nel secondo tempo. Non dovrebbe accadere, ma bisogna dare meriti anche agli avversari e in Serie A non ci sono squadre che si riescono a comandare per 90 minuti. Bisogna adattarsi alle letture dei momenti. Domenica è andata così, ma nelle difficoltà siamo comunque usciti bene e questo ci deve dare forza".

La difesa tra le note positive contro il Frosinone. Verrà confermata domani?

"Però ci sono tre gare in una settimana, bisogna valutare questa situazione. Da Frosinone siamo venuti via abbastanza stanchi, vuoi per l'importanza della gara e per come l'abbiamo condotta. A livello fisico, dobbiamo affrontare tre partite in una settimana e chi scenderà in campo dovrà farlo al top. Non è tanto la prestazione che giudico, ma la prestazione a livello fisico e mentale che possono fornirmi i ragazzi".

Cosa ti spaventa di più della Lazio?

"Hanno qualità che non riusciamo a limitare. E' una squadra che gioca in modo simile a noi, col 3-5-2, e ha caratteristiche per questo campionato di grande valore. Quasi ti induce a fare la partita, poi con la velocità e la qualità nel palleggio riesce a farti male".



Corsi ieri ha detto che in Frosinone-SPAL ha visto un anticipo di Serie B.

"E' la considerazione di un presidente, stop. Io devo pensare ad allenare la SPAL il meglio possibile".

Anche regista e portiere domani possono entrare nel discorso delle rotazioni?

"Tutti sono in ballottaggio, a partire dall'allenatore. Bisogna cercare di recuperare le forze fisiche e mentali, quella di domenica è stata una gara di grande dispendio energetico. Possiamo e dobbiamo fare una prestazione adeguata all'avversario".

Valdifiori è arruolabile?

"Si. La scelta sarà semplicemente tecnica".

Felipe è recuperato al 100%?

"Ora sta bene, ha avuto un problema alla schiena con la Roma ma adesso sta bene".