SPAL, Semplici: "Sarebbe l'ora anche di iniziare a far punti contro le big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari, Napoli e Milan come prossimi avversari della SPAL, che respira dopo il successo contro il Parma ma che non può certo fermarsi. "Noi ci proviamo sempre, - dice in conferenza stampa il tecnico degli estensi Leonardo Semplici - poi di mezzo c'è sempre l'avversario. In questo momento siamo concentrati sulla partita di domani. Certo, sarebbe l'ora anche di cominciare a fare punti contro squadre blasonate come Napoli e Milan".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Leonardo Semplici