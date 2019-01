SPAL, Semplici: "Viviano è pronto per entrare nella mischia"

Fonte: estense.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Bologna: "Cercheremo di ripartire nel migliore dei modi. I ragazzi si stanno allenando bene, con la giusta intensità per fare una bella prestazione domani. Tutti sappiamo l’importanza della gara sia perché è un derby sia per la situazione di classifica. Ho tutti a disposizione e cercherò di mettere la migliore formazione perché ci vorrà una grande prestazione per avere la meglio di questo Bologna. Noi proviamo sempre a vincere, non sempre di riusciamo ma quello deve essere l’obiettivo e tutti ci teniamo in maniera particolare. Altri pensieri non ne dobbiamo fare perché conta la partita e basta. Il Bologna è una squadra attendista che difende bene e riparte con qualità, a maggior ragione con Soriano e Sansone che alzano il tasso tecnico della squadra. Valdifiori è una possibile alternativa, magari nel girone di andata non è riuscito a dare il proprio contributo ma più che il singolo voglio vedere aggressione e cattiveria sportiva da parte di tutti. Viviano è arrivato in buona condizione, si è sempre allenato ed è già pronto ad essere buttato nella mischia e con lo staff valuteremo”.

Sul mercato: “La società ha fatto grandi sforzi per cercare di mettermi a disposizione una rosa adeguata sull’obiettivo e siamo concentratissimi sulla partita piuttosto che sul mercato. E’ normale che io faccia delle richieste alla società e credo che da qui alla fine proveremo ad alzare l’asticella rinforzando l’organico”.