SPAL, sfida a Brescia e altre tre club per l'ex Livorno Marras

vedi letture

Pokerissimo di pretendenti per Manuel Marras, esterno offensivo liberatosi dal contratto col Livorno. Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara il giocatore sarebbe finito nel mirino delle due retrocesse dalla A, SPAL e Brescia, oltre che da Salernitana e Vicenza in B e Bari in Serie C