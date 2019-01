SPAL, sorpasso Zukanovic su Andreolli. Djourou e Simic via da Ferrara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ervin Zukanovic (31) opera il sorpasso su Marco Andreolli (32). La Nuova Ferrara conferma l'indiscrezione apparsa su queste colonne ovvero che il difensore in uscita dal Genoa è ora in vantaggio su quello in uscita dal Cagliari per approdare alla SPAL entro il 31 gennaio. In uscita dagli estensi c'è Johan Djourou (31), indicato in direzione Basilea, così come Lorenço Simic (22) che finora ha giocato pochissimo. L’Hajduk Spalato lo riaccoglierebbe a braccia aperte.