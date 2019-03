SPAL, Vagnati: "Fares? Giuntoli sa che ora non è il caso di chiamare"

Davide Vagnati, DS della Spal, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "Sicuramente qualche partita potevamo raccogliere più punti perché sul campo abbiamo meritato ma adesso non dobbiamo pensare al passato, dobbiamo essere concentrati. Abbiamo costruito una squadra per raggiungere la salvezza, che passa attraverso il sudore durante la settimana e la fame di vincere sul campo e sull'avversario. Fares? Giuntoli è un ragazzo intelligente e sa benissimo che in questo momento non converrebbe chiamare. Il ragazzo è gestito dal gruppo di Raiola ed è cresciuto tanto. Si deve specializzare in un ruolo definito. Sono convinto che possa diventare un giocatore di livello con grandi margini di miglioramento. È un ragazzo genuino con tanta voglia di crescere, poi, sono le prestazioni ad indicare la futura strada da percorrere. Le porte sono sempre aperte per tutti".