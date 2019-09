SPAL, Vicari: "Da piccolo tifavo Lazio, ora voglio fermare Immobile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne de Il Messaggero troviamo alcune battute di Francesco Vicari, difensore della SPAL che oggi affronterà la Lazio, la sua squadra del cuore quando era bambini: "Andavo in curva con mio padre, Nesta era il mio idolo. Oggi però preparo al meglio ogni partite perché tutte le gare sono difficili. Come si ferma Immobile? È un attaccante molto forte e veloce, non puoi mai perderlo di vista altrimenti ti frega. Io alla Lazio un giorno? Penso che ognuno lavori ogni giorno per migliorarsi. Ora però sono concentrato sulla Spal e sulla stagione che è appena iniziata. Obiettivo salvezza? È il nostro obiettivo e la nostra aspettativa. Non siamo partiti bene come avremmo voluto, ma ci stiamo preparando bene alle prossime gare. Abbiamo commesso degli errori, ma stiamo lavorando per non ripeterli".