Zhang Jindong non ne può più del caso Icardi. Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola fa il punto sulle ultime vicende di casa Inter e parla di un patron nerazzurro infastidito dalle ultime dichiarazioni di Luciano Spalletti: non ne può più di questo caso Icardi che non sembra destinato a spegnersi, vuole che la squadra arrivi tra le prime quattro e che il prima possibile si metta la parola fine su questa vicenda.

Zhang s'è confrontato con Marotta qualche ora dopo la conferenza stampa post Lazio: Spalletti allenerà l'Inter fino a fine stagione, poi il suo addio sarà scontato.