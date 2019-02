Spalletti: "Emergenza? Spero di recuperare Keita e Icardi prima possibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky, parla della sfida contro la Fiorentina: "Partita difficile. Loro sono in un buon momento, hanno fatto delle cose importanti sia come innesti che come gioco. Pioli ha fatto un buon lavoro e ci sono giocatori di qualità a livello tecnico e di velocità".

Sulle statistiche favorevoli nei confronti di Pioli

"Nel calcio conta solo quello che riuscirai a fare, non quello che sei e che hai fatto. Non sapevo nemmeno della statistica che mi ha visto quasi sempre vincitore. Posso dire che contro di lui ho trovato sempre squadre ben organizzate contro le quali abbiamo fatto fatica".

Le piacerebbe allenare Federico Chiesa?

"A me piace allenare i miei calciatori. È chiaro che Federico Chiesa sia un elemento tra quelli che possono dare un contributo ad alzare il livello del nostro calcio a livello nazionale. La velocità, il suo saltare l'uomo e fare gol è una qualità importante. Il ragazzo è di quelli interessanti".

Sull'emergenza in attacco

"Penso di ovviare recuperando un calciatore fra Keita e Mauro il prima possibile, magari tutti e due per avere la possibilità di esibire dei cambi in vista di questi incontri ravvicinati. In condizioni normali la squadra potrebbe anche riuscire a gestirla così, ma come è successo ora, trovandosi a giocare una partita di coppa e non sapere dopo due giorni come i miei hanno recuperato mi dà una preoccupazione in più".