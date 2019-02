Spalletti: "Porta sempre aperta. Decisione per l'Inter, non contro Mauro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dentro lo spogliatoio ci sono portoni aperti, ci diciamo tutto in faccia e direttamente". Luciano Spalletti ha affrontato il caso legato a Mauro Icardi in casa Inter, in vista della sfida alla Sampdoria: "Si può dire che è stata presa una decisione non contro Mauro ma a favore dell'Inter. Grossomodo è quello che gli ho detto, non si possono spiegare tutti i particolari. Dobbiamo rendere conto ai tifosi, in ogni decisione che prendiamo, verso il movimento che ci permette di stare dentro certi meccanismi. La squadra va messa davanti a tutto. A voi piace chi fa gol, poi c'è anche il difensore che se agisce individualmente può andare in difficoltà. In difesa ci si divide i compiti, serve il supporto per il compagno. E per gli attaccanti il discorso è uguale, non ci sono solo le marcature. Si è arrivati a un punto nel quale non potevamo davvero fare più nulla. Icardi è un giocatore dell'Inter e useremo tutte le sue qualità".

Cosa si aspetta da lui da qui a giugno?

"Ci sono passaggi logici, voi lo sapete meglio di me. Prima di tutto deve essere dentro il contesto di squadra, sono loro a fare i regolamenti, devono portare reciprocamente rispetto, E' abbastanza semplice. Domani a Genova incontrerò Sabatini che sento di continuo, A volte confonde la notte con il giorno per cui si mandano messaggi a qualsiasi ora"