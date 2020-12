Speciale Champions - Siviglia, non vincerà l’Europa League. Rakitic faro di Lopetegui

Non vincerà l’Europa League. E questa è una notizia. Ma attenzione a scherzare sul Siviglia di Julen Lopetegui, che si è preso la sua bella rivincita sulla Spagna e sul Real Madrid. Ha esperienza internazionale, ha giocatori di alto livello come Rakitic e Navas, talenti in rampa di lancio, gente da rivitalizzare come Suso o già rinata come Ocampos, nella scorsa stagione tra i migliori giocatori della Liga. Insomma, attenzione a scherzare con gli andalusi.

Come è andata nel girone - Ha messo paura al Chelsea, chiudendo al secondo posto del raggruppamento. Pochi dubbi: in un girone decisamente squilibrato, con Krasnodar e Rennes molto attardate, i giochi erano già fatti dopo appena quattro giornate. Tutto molto semplice.

La stella - Ivan Rakitic - È tornato a casa. Dopo le baruffe di Barcellona, il croato ha ritrovato la sua comfort zone risposando gli andalusi, la squadra che lo ha portato in Spagna e consacrato come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.

La rivelazione - En-Nesyri - Parte come seconda linea e tale rimane. Però ha trovato spazio nelle difficoltà di Luuk de Jong, ariete che non sempre s’è fatto trovare pronto. 4 gol finora in Champions: punta a mettere ancora in difficoltà Lopetegui.

L'undici tipo - Occhio alla panchina. Il marocchino qui sopra, infatti, non è l’unico potenziale subentrante in grado di rendersi pericoloso. Per fare un paio di nomi, infatti, giocatori come El Haddadi e Oliver Torres rappresentano valide alternative.

(4-3-3): Bono; Navas, Carlos, Koundé, Acuna; Jordan, Rakitic, Reges; Ocampos, de Jong, Suso.

Coefficiente di difficoltà - 3,5/5