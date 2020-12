Speciale Europa League - Maccabi Tel Aviv, la Juve d'Israele. Cohen, la stella che piace in A

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

ll Maccabi Tel-Aviv è la Juventus d'Israele. Squadra col maggior numero di campionati vinti (23) e di coppe nazionali in bacheca (23). Può fregiarsi anche di due Coppe dei Campioni asiatiche (1969 e 1971) al tempo in cui era concesso a Israele competere con le rappresentanti del suo continente. Campione d'Israele in carica, il Maccabi aveva superato tre turni preliminari di Champions, prima di uscire ai playoff contro il Salisburgo. In campionato le cose non stanno andando benissimo, con la squadra già attardata rispetto alle prime posizioni. In panchina Giorgios Donis, stella del Panathinaikos degli anni '90 e padre dell'ex Juve Anastasios (oggi al Reims) e dell'ascolano Christos.

Come è andata nel girone - Gruppo sulla carta abbordabile col solo Villarreal realmente superiore sulla concorrenza. Il Maccabi si qualifica con tre vittorie, due pareggi e un solo ko, ovviamente in Spagna contro il submarino amarillo dove arriva un sonoro 4-0. Tuttavia a Tel Aviv riescono a strappare un ottimo 1-1. Il grosso del lavoro la squadra lo fa nelle prime due partite dove arrivano altrettante vittorie: decisivo soprattutto il successo sul campo dei turchi del Sivasspor. Si ripeteranno anche nell'ultima giornata, grazie al successo 1-0 a firma Saborit. Una vittoria e un pari contro gli azeri del Qarabag.

La stella - Yonathan Cohen 24 anni, trequartista o eventualmente seconda punta. Il Covid lo ha tolto di scena nel momento più importante della stagione, facendogli saltare il doppio confronto dei playoff contro il Salisburgo per andare in Champions. In Europa League ha colpito due volte il Qarabag, regalando 4 punti pesantissimi. In campionato in questo momento è colui che sta trascinando la squadra nonostante il momento difficile. Nell'ultima finestra di mercato il suo nome è stato accostato al Crotone e in passato anche ad altre squadre italiane. Da tenere d'occhio, l'Europa League è la sua vetrina.

L'undici tipo - (4-3-3): Tenenbaum; Kandil, Tibi, Yeini, Saborit; Glazer, Peretz, Golasa; Biton, Pesic, Cohen. All. Donis.

Coefficiente di difficoltà - 1/5