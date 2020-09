Spezia, Dell'Orco: "Siamo un cantiere aperto. Dobbiamo puntare a dare qualcosa in più"

Conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dello Spezia per Cristian Dell'Orco. Ecco quanto raccolto dalla redazione di AcSpeziaNews.it: "Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Ovviamente l'obiettivo è quello di mantenere la categoria: non sarà facile, ma ce la metteremo tutta per raggiungerlo. Non vediamo l'ora di iniziare. Il mio obiettivo personale è quello di dare il maggior apporto possibile alla squadra e come già detto di tenere anche alto l'entusiasmo. Siamo un cantiere aperto, è vero: può cambiare tutto da qui fino alla fine del calciomercato. L'importante è spingere in allenamento e dare sempre qualcosa di più. Mi fa piacere avere Marchizza in squadra con me: non siamo in competizione tra di noi, ma sicuramente possiamo andare ad alzare l'asticella della qualità che offriamo su quella fascia e cercare di fare bene motivandoci l'un l'altro. Giocare in una neo-promossa non sarà facile, ma dimostreremo di potercela fare".