Spezia, fatta per l'arrivo di Ismajli dall'Hajduk Spalato

Colpo in entrata per lo Spezia. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club neo promosso in Serie A ha definito l'acquisto di Ardian Ismajli, difensore centrale albanese classe 1986 dall'Hajduk Spalato. Per l'ufficialità si attende solo lo scambio degli ultimi documenti fra i club.