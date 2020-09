Spezia, manita in amichevole contro la Pistoiese: doppietta di Piccoli

vedi letture

Buon test in amichevole per lo Spezia, che in attesa del debutto in serie A, rifila 5 reti alla Pistoiese. Mister Italiano schiera subito Zoet fra i pali e Agudelo in mezzo al campo. Dopo 13 minuti Erlic porta in vantaggio gli aquilotti, alla mezz'ora raddoppia Gyasi. Nella ripresa doppietta di Piccoli e gol di Bartolomei.