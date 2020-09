Spezia, Italiano in vista dell'esordio in A: "Col Sassuolo sarà dura, ma ci faremo trovare pronti"

Buon test al 'Picco' per le aquile, che battono 5-0 la Pistoiese in amichevole e proseguono la tappa di avvicinamento all'esordio in campionato della prossima settimana col Sassuolo. Soddisfatto nel post-gara mister Vincenzo Italiano, come riporta il sito ufficiale dello Spezia: "Ho visto bene la squadra, abbiamo messo minuti nelle gambe e non si è fatto male nessuno, questo è molto positivo. I nuovi si stanno inserendo bene e non posso che essere contento".

"I nuovi acquisti sono ragazzi vogliosi di far bene, chiunque arriva dovrà darci una mano dal punto di vista delle motivazioni e dell’entusiasmo. Questi sono ragazzi con grandi qualità che dovranno inserirsi velocemente nel nostro contesto".

"In settimana stiamo lavorando sul conoscersi in campo, per avere un'impronta di gioco in vista dell'esordio, ma non va tralasciata la forma fisica, bisognerà essere pronti anche sotto quel punto di vista. Domenica daremo il massimo e ci faremo trovare pronti".

"Siamo felici dell’esordio, vogliamo partecipare a un qualcosa che abbiamo voluto fortemente lo scorso anno. Il Sassuolo lavora bene, si tratta di una squadra organizzata. Sarà una partita difficile, ma come del resto tutte in Serie A".