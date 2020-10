Spezia, Italiano: "Nzola è motivatissimo e mi auguro possa dimostrare il suo valore in A"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa di Nzola: "Nzola è un ragazzo come Galabinov che a livello mentale è cambiato moltissimo. E’ arrivato molto motivato, ha fatto allenamenti da solo che non è uguale al farli in gruppo. Entra facilmente in condizione, è a disposizione e vedremo se utilizzarlo. Ha voglia, è motivatissimo e mi auguro possa dimostrare il suo valore in Serie A: ha le caratteristiche per farlo".

