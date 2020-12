Spezia, Italiano: "Oggi una delle migliori prestazioni stagionali, la strada giusta è questa"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati noi a fare la partita, siamo stati noi a concedere quello che abbiamo concesso alla Lazio in situazioni dove eravamo pronti a non sbagliare perchè l'atteggiamento della Lazio sapevamo che era questo, hanno giocatori che in ripartenza sono fenomenali penso che potevamo fare diversamente in occasione dei due gol. Poi per il resto, abbiamo giocato partite peggiori di questa. Penso che questa sia la nostra migliore in assoluto però in Serie A giocare bene in certe situazioni paga meno. E' chiaro che se lo fai sempre i risultati arrivano. Altre volte abbiamo giocato peggio e raccolto però cosa devo dire ai ragazzi?".

Giocare bene paga meno in A in che senso?

"Perchè oggi abbiamo fatto una delle migliori partite dove abbiamo gestito, creato nel primo tempo più delle altre partite messe assieme e raccogliamo zero. Alla decime giornata, se questa è la base, da qui alla 38a possiamo toglierci qualche soddisfazione. Bravi ai ragazzi che hanno messo sotto una squadra che abbiamo visto giocare a Dortmund".

Questo è il percorso semplicemente da rafforzare.

"La strada è questa. Noi percorreremo questa, di cercare di non aspettare che l'avversario ci punisca per reagire. Cercheremo di affrontare le partite con questo spirito e oggi, tranne che per quelle due ripartenze, è accaduto tutto quello che ci siamo detti. Peccato. L'amarezza c'è perchè perdere dispiace e fa arrabbiare, in questo modo ancora di più. Abbiamo creato, preso pali e situazioni dove se siamo più scaltri facciamo gol".

Farias?

"Io penso che, con tutti i rifornimenti che arrivano in avanti, un attaccante debba capire che vadano sfruttare. Lui fa gli assist, i suoi gol li fa. Penso che prima di arrivare a smettere deve essere più esigente da sé stesso. Andare a far gol con più insistenza. Già sono felice che si riesce a creare, se inizia a migliorare in concretezza penso che possa essere un'arma in più".