Spezia, Italiano torna sul ko col Sassuolo: "Regalato un gol e dobbiamo crescere fisicamente"

L'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, è tornato a parlare anche della sconfitta per 4-1 col Sassuolo nella conferenza stampa odierna in vista del match di Udine: "Durati solo un'ora col Sassuolo? Non mi piace parlare di aspetto fisico perché penso che quando si trova la condizione si può reggere bene qualsiasi tipo di confronto. Il problema è che in questo momento dobbiamo crescere di condizione con alcuni calciatori che per tanti motivi non si stavano allenando ed erano in ritardo. Da quel punto di vista dobbiamo migliorare, poi penso che il gol regalato sul rigore abbia un po’ tolto qualche certezza ai ragazzi perché fino a quel momento tenevamo bene il campo nonostante non giocassimo come vorremmo. Alla fine era la prima di campionato, poteva andare bene in quel modo lì. In determinate situazioni possono esserci accorgimenti e strategie diverse, su questo già qualcosa abbiamo testato e vediamo se in futuro cosa si può fare", le sue dichiarazioni.