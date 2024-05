Live TMW Fiorentina, Italiano: "Per Sottil stagione finita. Nzola? Quando c'è di testa..."

23.10 - Tra poco Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parlerà in conferenza stampa dopo l’andata della semifinale di Conference League contro il Club Brugge, terminata 3-2 in favore della sua squadra.

23.33 - Inizia la conferenza stampa.

Più la soddisfazione o il rammarico?

"Intanto abbiamo vinto e questo è importante. Poi c'è grandissimo rammarico perché se Belotti si gira e fa 3-1 la partita per me finisce con un risultato più ampio e invece il loro difensore la spara lunga e segnano. Lì ci sono stati 7-8 minuti di sbandamento, ma bravo chi è entrato. Abbiamo vinto e andiamo lì in vantaggio, a parer mio abbiamo fatto una grande partita, creando e gestendo. Volevamo più vantaggio, il rammarico è non aver sfruttato meglio qualche occasione".

Finalmente bene Sottil. Ma cosa ha avuto?

"L'ho riproposto perché aveva fatto una grande partita domenica e sapevo potesse ripetersi. Sta bene, è tornato con la gamba bella brillante e si era visto. Ha fatto ammonire avversari e creato scompigli, segnato un gran gol e messo tanti palloni importanti. Si è fatto male in maniera importante, credo che l'abbiamo perso da qui a fine stagione. Comunque ho visto il risultato dell'altra semifinale, anche noi potevamo avere più margine".

E finalmente Nzola.

"Si era visto subito sulla prima palla che aveva lo spirito giusto. Il gol l'ha premiato. Quando ha la testa a posto... Avete visto che serviva fisicità, ci siamo ritrovati un gol importante da parte sua".

Atene è più vicina dopo questo 3-2?

"Ogni volta in Europa il pensiero va su come saranno questi al ritorno. Andremo lì in una bolgia e ho visto spesso squadre trasformarsi. Dovremo avere la percezione che ci giochiamo qualcosa di importante e non ragionare come fatto sul loro 2-2, senza ragionare. Massima attenzione e disciplina".

I dati dicono che segnando nel primo tempo vincete quasi sempre e non perdete mai.

"Succede che sblocchiamo le partite e iniziamo forse a cambiare il piano gara degli avversari, riuscendo a giocare in maniera diversa, trovando spazi e arrivando bene davanti. Riusciamo ad amministrare diversamente le partite e a vincere. Mi auguro si riesca ad essere concreti, come Sottil nelle ultime due partite che ha sbloccato. Andare in vantaggio è importante, l'ho sempre detto, e dobbiamo ricercare questo fattore".

23.41 - Termina la conferenza stampa.