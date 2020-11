Spezia, Meluso: "Qualcuno ci dava già per retrocessi ma vogliamo vincere il nostro scudetto"

Il direttore generale dell'area tecnica dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport: "Il nostro segreto è l'identità di squadra che l'allenatore e il suo staff sono riusciti a dare. Italiano è riuscito a dare un'identità precisa, siamo riusciti a fare dei risultati che in molti non pensavano potessimo fare. Qualcuno ci dava già retrocessi a dicembre, mentre noi vogliamo vincere il nostro scudetto: la salvezza".

Il progetto a lungo termine è restare in Serie A?

"La proprietà ha investito tanto negli ultimi anni per lo Spezia e ha ottenuto risultati sportivi ed economici importanti. Il bilancio è stato chiuso in positivo l'anno scorso e questo è molto importante. Anche quest'anno il budget è stato in linea con il progetto, non minando la sostenibilità del club. Vogliamo tornate a giocare quanto prima a Spezia, anche senza pubblico".

Avete un modello?

"Il nostro modello è la sostenibilità, ogni società o impresa calcistica ha le sue dinamiche e la sua storia. Noi abbiamo il nostro e non vogliamo appesantire lo Spezia Calcio. La proprietà è di altissimo livello ma non vogliamo contratti troppo onerosi. Spero che le cose possano andare sempre bene dal punto di vista economico".