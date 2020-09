Spezia, per l'attacco spunta Giampaolo Pazzini

Non solo Federico Santander per l'attacco dello Spezia neo promosso in Serie A. Il club ligure, oltre al centravanti del Bologna, stando ai colleghi di SkySport, avrebbe messo nel mirino Giampaolo Pazzini, ex Hellas attualmente svincolato.