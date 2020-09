Spezia, Sala: "Voglio rimettermi in gioco. La mia esperienza è a disposizione della squadra"

Conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dello Spezia per Jacopo Sala. Ecco quanto raccolto dalla redazione di AcSpeziaNews.it: "Sono stato molto felice quando Meluso mi ha telefonato. Dopo l'annata scorsa ho una grande voglia di rimettermi in gioco. Ringrazio il direttore, ma anche la società per questa opportunità: spero di poter dimostrare con i fatti di poter fare un buon campionato. Da giovane ho vissuto un buon numero di esperienze fantastiche e adesso voglio solo aiutare la squadra portando tutta l'esperienza che ho della categoria. Non vediamo l'ora di iniziare. Ci sono giocatori che vogliono riscattarsi, dimostrando di valere la Serie A. Il mio ruolo? Prediligo la fascia destra, ma mi metto a disposizione per il bene della squadra. C'è grande entusiasmo e questo può darci sicuramente qualcosina in più dal punto di vista tattico. Seguendo il mister arriveremo a dimostrare che possiamo meritare la permanenza in Serie A. Daremo tutto".