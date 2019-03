Sprocati: "Primo gol in A un'emozione. Ora penso solo al Parma"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo aver trovato il suo primo gol in carriera in Serie A nell’ultimo match giocato dai ducali, Mattia Sprocati ha incontrato i giornalisti nel Centro Tecnico di Collecchio per un appuntamento stampa. Ecco le parole del calciatore del Parma: “Il primo gol in Serie A è stata un’emozione unica, è il sogno di tutti i bambini esordire nella massima serie e fare gol. In questo momento penso ad allenarmi bene, come ho sempre fatto finora; e penso inoltre a farmi trovare pronto. Questo è un campionato difficilissimo, rispetto a quello al quale ero abituato lo scorso anno, è totalmente diverso, ci sono tanti campioni: è un sogno per me. Non abbiamo timore di contraccolpi mentali dopo l’ultima sconfitta, abbiamo fatto e stiamo facendo un grandissimo campionato, ci manca ancora qualche punto e contiamo di farli a breve. Penso sia capitato a tutte le squadre di avere una flessione in questo campionato, nel complesso stiamo facendo molto bene e dobbiamo concluderlo nel modo migliore. La prossima settimana la prepareremo come abbiamo fatto finora, con serenità. Pressione? Dobbiamo restare tranquilli e continuare a lavorare come stiamo facendo fino a questo momento. D’Aversa dice che sono fra i più affidabili? Le sue parole mi fanno piacere, cercherò di metterlo in difficoltà durante la settimana, lavorando per farmi trovare pronto. Cerco di imparare da tutti. Ora sono del Parma e penso al Parma. Tutti i giorni cerco di allenarmi al massimo. Ovviamente sì, si avverte la pressione di una maglia importante come questa, ma io cerco di fare il mio, dando sempre il massimo, e questa maglia è anche uno stimolo“, ha detto.