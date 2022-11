ufficiale SudTirol, rescissione consensuale con l'attaccante Sprocati. Mai impiegato in stagione

Con una nota ufficiale il SudTirol ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto, in scadenza a fine stagione, con l'attaccante Mattia Sprocati. Arrivato in estate il classe '93 non era mai stato impiegato né da Leandro Greco né da Pierpaolo Bisoli. La sua avventura in biancorosso si chiude dunque senza presenze.