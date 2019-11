© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Espulsione sia per Robin Olsen che Gianluca Lapadula nel finale di partita tra Lecce e Cagliari di ieri e giudice sportivo che ha squalificato per quattro giornate il portiere dei sardi e per due l'attaccante giallorosso . Ai microfoni di TMW Radio il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, ha commentato: "Ci vorrebbe un po' di buonsenso. L'errore è di entrambi (Olsen e Lapadula, ndr), ma c'è la concitazione del momento. Se si lascia il pallone si evitano queste situazioni .Chi subisce gol, deve lasciare la palla. Altrimenti poi si crea nervosismo. Chi difende deve lasciare la palla".

