© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano le prime sentenze del giudice sportivo dopo l'ultima giornata di campionato. Il portiere del Cagliari Robin Olsen è stato squalificato per quattro giornate oltre ad aver ricevuto 10mila euro di ammenda per aver "spinto e colpito con una spallata veemente al petto un calciatore avversario e dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso" inoltre il giocatore "mentre usciva dal campo in seguito all'espulsione ha indirizzato al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa".