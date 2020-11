Staccate le etichette da Berardi! Il Sassuolo gode e scalpita già la coppia del futuro

Domenico Berardi, professione esterno d'attacco, non è rinato, non sta vivendo una seconda giovinezza, non deve ancora compiere il grande salto a livello mentale, non deve raggiungere la consacrazione! Forse, solo chi segue marginalmente il Sassuolo non si è accorto della crescita esponenziale, sul campo e fuori, di Mimmo Berardi da ormai un paio d'anni. Questa non è l'annata del suo definitivo salto in alto, Berardi lo ha compiuto da tempo. Con De Zerbi in panchina 8 gol al primo campionato, 14 al secondo. Quest'anno siamo a 3 con il club e ora siamo anche a 3 in Nazionale, miglior marcatore del 2020 degli Azzurri di Roberto Mancini, miglior marcatore nella storia del Sassuolo con 91 gol complessivi (numeri mica male per uno considerato bad boy e immaturo, e per uno che non è un centravanti ma un esterno d'attacco).

La maturità è avvenuta da molto tempo. Ora per Mimmo viene il bello perché dovrà davvero decidere cosa fare da grande: diventare per sempre l'uomo simbolo del club neroverde o provare a giocarsi le sue carte in un altro club. Berardi sin qui ha scelto sempre il Sassuolo senza una vera volontà di cambiare aria. Questa stagione ci dirà di più, sulla figura di Berardi e sul suo futuro, ma i dubbi da fugare non esistono più da ormai molti anni. Basta solo seguire meglio la situazione e non avere paraocchi o pregiudizi. Lo stesso discorso vale anche per Manuel Locatelli, un rimpianto del Milan e forse anche della Juventus che non è riuscita a strapparlo ai neroverdi in estate (e il prezzo continua a salire). Il Loca vale i migliori.

I neroverdi si godono l'ItalSassuolo (mai un gol era arrivato su un assist di un altro neroverde) e guardano già al futuro perché Locatelli e Berardi sono la punta dell'iceberg. Oltre c'è di più. Sì, perché ieri l'Italia Under 21, prima dello show di Berardi e compagni, ha messo in mostra quella che potrebbe essere la coppia del futuro del Sassuolo e, chissà, anche della Nazionale. Doppietta per Giacomo Raspadori e gol per Gianluca Scamacca, quest'ultimo in prestito secco al Genoa ma di proprietà neroverde. Senza dimenticare i vari Sala, Marchizza, Frattesi, altri gioiellini in giro per l'Italia ma col marchio Sassuolo ben in vista. E il Sassuolo gode. Ma basta etichette!