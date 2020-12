Stagione finita per Marko Rog: rottura del legamento crociato per il centrocampista del Cagliari

Stagione finita per Marko Rog. Uscito 15 minuti dopo il fischio d'inizio dell'ultimo match del 2020 contro la Roma, il centrocampista croato del Cagliari s'è sottoposto a esami che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

La diagnosi è di quelle che non lasciano margini per un ritorno in campo già in questo campionato: Rog nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.