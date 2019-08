Stallo Inter, nessuna decisione d'impulso. E su Cavani...

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun inserimento per Paulo Dybala, nessuna tragedia sul fronte Cavani. Le ultime ore dell’Inter si possono riassumere in questa maniera, eliminando di fatto le sovrastrutture legate ad azioni di impulso dell’organigramma dirigenziale interista, come rilanci nei confronti della Joya mai presi in considerazione, ed anche senza che le riflessioni di Cavani abbiano suscitato alcun tipo di sconforto. La decisione del Matador, come noto, è legata alla possibilità di avere la libertà totale di decidere la propria destinazione al termine del prossimo campionato quando scadrà il suo contratto con il PSG, oppure di rimettersi immediatamente in gioco in un progetto che lo veda come protagonista ed architrave in maglia nerazzurra. I momenti di riflessione fanno parte del gioco, e decisioni in un senso o nell’altro restano comunque suscettibili di variazioni. Ripensamenti che non riguarderanno la proprietà dell’Inter rispetto alla situazione di Icardi: l’argentino resta fuori dal progetto, e nemmeno il rifiuto opposto alle ultime proposte presentategli, come per esempio quella dell’Arsenal, hanno cambiato il quadro di una situazione destinata ad un braccio di ferro quasi senza fine.